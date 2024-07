Vorige week werd in Stampersgat de 25-jarige Hamza twee keer in zijn rug geschoten, en daarna door zijn hoofd, vermoedelijk door de 55-jarige Gerben van V. "Vervolgens zou hij schreeuwend en kloppend aan de deur van Hamza el Baghdadi hebben gestaan, waar zijn vrouw zich met hun twee maanden oude baby verstopte." Omwonenden suggereerden dat de aanleiding voor de moord een geëscaleerde parkeerruzie zou zijn, maar wie even door het nog steeds online staande X-account GvVlimmeren (mag u raden waar de V. voor staat) scrollt, krijgt de nogal sterke indruk dat Van V. een ontzettend irritante gast is met een ontzettende hekel aan moslims. Dus: nu wil de familie graag dat wordt uitgezocht of Van V. de moord wellicht gepleegd heeft omdat hij moslims haat. "Alhoewel harde conclusies aangaande het oogmerk van de verdachte in dit stadium niet kunnen worden getrokken, is het van belang dt dit scenario grondig wordt onderzocht." Dat lijkt ons nogal logisch, en het OM ook, dus die gaan dat nu uitzoeken.