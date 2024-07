Voor de duidelijkheid: dat je als 17-jarige bent veroordeeld voor overvallen betekent niet dat je op je 25e mag worden doodgeschoten én het betekent ook niet dat de moord op Hamza el Bagdadi niet met een moslimhaatmotief is gepleegd. Maar we melden het hier toch, aangezien u gisteren in de comments bij ons topic al wees op artikelen over 'Hamza el B' en het vandaag (in een bijzin, maar toch, ere wie ere toekomt) door de NOS is bevestigd.

En 'het' is dus het feit dat Hamza op zijn 17e werd veroordeeld tot maar liefst twee jaar jeugddetentie (de maximumstraf) voor drie overvallen, waarvan er in ieder geval één zeer gewelddadig ("Ze dreigen de vrouw met een mes dood te steken. Om hun woorden kracht bij te zetten, zetten ze het mes op haar keel. Daarop wordt de vrouw naar haar slaapkamer gebracht en daar is ze aan haar handen en voeten vastgebonden. De overvallers nemen bankpassen, een iPhone en de sleutels van een BMW mee. Ook nemen ze geld, sieraden en tassen mee."). Dat de vader van Hamza op de zitting verklaarde dat de overvallen "een klein foutje voortkomend uit puberaal gedrag" komt ons toch ook nogal opmerkelijk voor.

Blijft staan: Gerben van Vlimmeren heeft een vader van een twee maanden oud kind doodgeschoten, en zit daarvoor volledig terecht vast, en het is volledig terecht dat het OM allerlei mogelijke motieven onderzoekt.