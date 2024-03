2014: "Veel overlast verwacht door spoorwerkzaamheden deze zomer."

2016: "Treinreizigers zullen overdag meer overlast krijgen van werkzaamheden aan het spoor."

2017: "Spoorbeheerder ProRail werkt van juni tot eind augustus op veertig plekken aan vernieuwing en onderhoud van het spoor, waardoor op meerdere trajecten treinen uitvallen."

2018: "Treinreizigers krijgen de komende maanden te kampen met uitgebreide werkzaamheden aan het spoor. Reizigers moeten rekening houden met flink veel oponthoud, doordat treinen niet rijden."

2019: "Spoorchaos Randstad door werkzaamheden Leiden, treinreizigers vallen flauw"

2020: "ProRail en NS: opnieuw wekenlange spoorhinder Randstad. Treinreizigers in de Randstad kunnen vanaf zaterdag hun borst nat maken."

2022: "Treinreizigers die het afgelopen jaar al mopperden over het verloop van hun reis, staan volgend jaar opnieuw kommer en kwel op het spoor te wachten."

2023: "Dat we de komende jaren fors meer gaan betalen voor de trein, dat wisten we. Maar er is nog meer slecht nieuws voor de treinreiziger: er zullen meer vertragingen zijn en je aansluiting is waarschijnlijk beroerder."

2024: "Treinreizigers moeten de komende jaren rekening houden met veel hinder door werkzaamheden, ook buiten vakanties en weekend."

Doe rustig aan hoor. We wachten hier wel