Graffitispuiter haalt voldoende voor wiskunde
Tja u kunt allemaal wel zeggen dat de jeugd van tegenwoordig niet meer kan rekenen, maar wat wij hier zien (foto volgens inzender van gisteren, uit de Bijlmer) is ten eerste een prachtig voorbeeld van hoe je slechts gebruikmakend van het multiplicatieve eenheidselement, haakjes, vermenigvuldigen, optellen en
machtsverheffen kwadrateren (okee, je had ook nog (1+1) ipv 2 kunnen schrijven) op een creatieve manier grote getallen kunt uitdrukken. En hoewel wij het jammer vinden dat in de tweede expressie de Identiteit van Euler niet is verwerkt, willen we toch bonuspunten uitdelen voor het visuele bewijs rechtsonder, dat gebruikt maakt van het feit dat de wortel van de som van de kwadraten van twee getallen de lengte is van de schuine zijde in een rechthoekige driehoek waarvan de twee rechte zijden de lengte hebben van die twee getallen.
Hoe dan ook. Die komt er wel.
