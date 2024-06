In Amsterdam-Zuidoost is altijd wat te doen, er wordt iemand neergeschoten voor rood en er wordt iemand neergeschoten voor groen. Van de week al twee gasten neergeknald bij Bijlmer ArenA - volgens Crimesite twee leden van ""rapgroep"" 73 De Pijp die ruzie hadden gekregen voorafgaand aan de NPO Qassam Brigade Awards (FunX). Vannacht weer iemand gepopt. Politie: "Op het moment van het schietincident vond in het buurthuis een feest plaats. Alhoewel er een behoorlijk aantal mensen aanwezig was gedurende het incident, kon of wilde ter plaatse maar weinigen vertellen wat er gebeurd zou zijn." VROEGER, toen vliegtuigen het grootste probleem waren, was het tenminste nog RUSTIG in het stadsdeel van de hoop politie! Hoe zouden we de geweldsproblemen in Zuidoost kunnen oplossen? O ja, door er windmolens neer te zetten. Tot de volgende schietpartij, tot over een paar dagen.