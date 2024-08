Eerst even twee dingen: je mag dus geen apenpokken zeggen, maar mpox, ook al staat die 'm' voor 'monkey', wat Engels is voor aap. Daarnaast moet je juist wel de hele tijd zeggen dat iedereen het kan krijgen, ook al werden de vorige keer alleen mannen die heel veel seks hebben met andere mannen gevaccineerd. En als we dat allemaal doen, komen er vanzelf een paar achterlijke meisjes die gaan uitleggen dat apenpokken bedacht zijn door de EU om een digitale dictatuur af te dwingen en u te vragen om donaties zodat zij hun Lip Fillers Van Het Verzet kunnen betalen. Wij kunnen alleen maar adviseren: doe zelf onderzoek!