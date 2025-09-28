Ja jongens wat is dit nou weer. Zangeres Lola Young valt flauw op het podium. Kan gebeuren natuurlijk. Niks aan het handje, geen bloed, gewoon effe uitschakelen. Beetje zoals ONZE Gradus Kraus iedere bokspartij tegenstanders naar een andere dimensie helpt. Maar wat doet het AD? De beelden BLURREN. Omdat een mevrouw nokkie gaat. SCHOKKENDE BEELDEN. NSFW. NA DE KLIK. Eigen risico he mensen! NSFW (2x). Uw leven zal nooit meer hetzelfde zijn.