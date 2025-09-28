achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Zangeres valt flauw, Algemeen Dagblad blurt de SCHOKKENDE BEELDEN

Hahaha wat

Ja jongens wat is dit nou weer. Zangeres Lola Young valt flauw op het podium. Kan gebeuren natuurlijk. Niks aan het handje, geen bloed, gewoon effe uitschakelen. Beetje zoals ONZE Gradus Kraus iedere bokspartij tegenstanders naar een andere dimensie helpt. Maar wat doet het AD? De beelden BLURREN. Omdat een mevrouw nokkie gaat. SCHOKKENDE BEELDEN. NSFW. NA DE KLIK. Eigen risico he mensen! NSFW (2x). Uw leven zal nooit meer hetzelfde zijn.

Tags: lola young, zangeres, ad
@Mosterd | 28-09-25 | 16:30 | 143 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Algemeen Dawahblad loopt weer helemaal leeg over leuke moslims en stomme niet-moslims

AD huilt mee dat moslimjongen geen djellaba mocht dragen (die vrouwen trouwens niet mogen dragen)

@Mosterd | 15-03-25 | 10:30 | 342 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.