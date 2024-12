Het is feest in de pyramide

Gokken is vooral leuk met geld dat je niet hebt (wat Drake doet is eigenlijk voor volslagen losers) en die 0,000087 Bitcoin die destijds werd verkozen boven een witbrood voldoet dus HELEMAAL aan de verwachtingen. Voor het eerst in de geschiedenis is de cryptomunt door de $ 100.000 geschoten, uitgelegd in het plaatje hierboven. Dat wordt vanavond dus lachen, tijdens pakjesavond, met die gezellige oom Daan die na het afleggen van de sinterklaaspruik met z'n bek vol pepernoten vertelt over technische indicatoren, longposities en marktcorrecties, terwijl hij er ook gewoon helemaal geen hol van snapt. Iedereen gefeliciteerd met de Bitcoin! Tot aan de maan & terug!