Okee, dit is gek. Het team van Kamala Harris HERSCHRIJFT koppen en intro's van main stream media en gebruikt die vervolgens in Google Ad campagnes die het doen lijken alsof die koppen echt van die media zijn. "The Harris campaign has been editing news headlines and descriptions within Google search ads that make it appear as if the Guardian, Reuters, CBS News and other major publishers are on her side, Axios has found." Ten eerste: als Trump dit zou doen zou iedereen fake news fake news roepen, dus nu roepen wij het maar even: DAT IS FAKE NEWS, KAMALA. En ten tweede: waarom in vredesnaam. Alsof the Guardian, Reuters, CBS News en de NPR van zichzelf al niet pro-Kamala genoeg zijn. Toch een beetje alsof een Peter Bosz de eindstand van het seizoen '23/'24 gaat editen zodat PSV nog meer kampioen is. Of Magnus Carlsen die valsspeelt met schaken. Maar hee. Van Google mag het! "Google argues that because ads on Search are prominently labeled as "Sponsored," they're "easily distinguishable from Search results."" Nou Thierry Breton dat wordt een boos briefje aan Sundar Pichai!