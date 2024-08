Goh wat is het toch allemaal gezellig in kamp Kamala Harris, nietwaar? De ene na de andere Zoom call met tien- tot honderdduizenden deelnemers popt uit de grond. Zoals ze dat zo goed kunnen, werd dat aanvankelijk gedaan op basis van ras. Het begon met Black Women for Harris, daarna kwamen als snel White Women en White Dudes for Harris. Nu lijken de beroepsgroepen aan de beurt. Bij een call genaamd 'Comics for Harris' viel maar weinig te lachen toen acteur Ben Stiller (Night at the Museum 1 t/m 8 of zoiets) het woord nam. De lofzang was indrukwekkend. Kamala Harris is écht, met échte emoties en een o-zo-mooie lach! En: ze is ZWART! Wat fantastisch. Het hoogtepunt van het betoog van Stiller: "I wish I was black, all white Jewish men wish they were black". Een boodschap die, op wat ongemakkelijk gegniffel van de moderator na, niet overal even goed viel.

Hoe durft Stiller, een witte multimiljonair die bovendien met de gouden lepel van pappie in de muil geboren is, te zeggen dat hij liever zwart was? Gaat hij daarmee niet voorbij aan de raciale onderdrukking en klassenstrijd die inherent is verbonden aan het hebben van een zwarte huidskleur in de moderne Verenigde Staten? Wij stellen alleen maar vragen.