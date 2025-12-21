Vakjury? Christopher Nolans The Odyssey's trailer, proloog van 5 minuten en bronstijd Judge Dredd/Space Marines
Trailer
Vanaf de eerste setfoto's al enorm veel te doen om het historisch inaccurate bronstijdpantser, en dan werd vooral gewoon het generieke leer van Odysseus en z'n bemanning bedoeld. Maar in de gisteren uit bioscopen 'gelekte' bovenstaande trailer en de eerder deze maand uit bioscopen 'gelekte' proloog van 5 minuten werd het pantserdebat GEËSCALEERD. Ten eerste wordt de esthetische kwaliteit van het onderstaande pantser gehekeld. Maar de grote vraag is natuurlijk: wie zien we hier? Onze gok: deze bronstijd Judge Dredd is niet Agamemnon, maar het is oorlogsgod Ares, die net als andere Griekse goden door de gehele Ilias en Odyssee af en toe verschijnt om het lot te sturen. Hij is bovenmenselijk groot, z'n pantser heeft een sci-fi-achtige kwaliteit, en in de proloog zien we bijvoorbeeld helemaal op het einde dat dit figuur als eerste in de opening staat als de poort van Troje geopend wordt, en daarna kalm naar binnen wandelt zonder zelf te vechten. Typisch Arie (zo mogen wij hem noemen). Wie die bronstijd Space Marines na de breek zijn blijft ons echter onduidelijk.
Onze gok: dit is Ares, niet Agamemnon
Foto upscaled met AI (waarschijnlijk)
Maar wie zijn deze bronstijd Space Marines?
