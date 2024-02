U weet inmiddels wel dat we de mainstreamhoek meestal overslaan in deze rubriek en voor Jennifer Lopez maken we graag geen uitzondering. Jennifer Lopez doet aan zingen, ze heeft een paar albums gemaakt, zoals album [dinges] en album [die en die]. Ook heeft ze een paar wereldhits gescoord, zoals [toen en toen] en [zus en zo]. Deed ze ook niet iets met Kerstmis of was dat die andere? Welnu, de 54-jarige Jennifer Lopez is terug bij haar ex Ben Affleck, die zo lekker kan zuipen. De nieuwe plaat van Jennifer heeft [nog opzoeken]. Wel leuke nieuwe muziek hieronder, Idles, en meer nieuwe muziek na de klik, met een extra groot hoekje van GU!