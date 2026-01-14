Wij hebben zo het vermoeden dat Malou Petter over een paar maanden weggaat bij EenVandaag als ze erachter komt dat dat eigenlijk een journalistiek programma is. Één van de kernwaarden van de journalistiek is namelijk (dachten wij) dingen duidelijk bij de naam noemen en niet om de hete brij heendraaien, ook als die hete brij is dat je bent weggegaan bij het rechtse opinieprogramma 'Nieuws van de Dag' omdat dat een rechts opinieprogramma bleek te zijn. Maar dat is dus wat Malou Petter in deze video van EenVandaag wel doet. Alsof ze een of andere voorlichter van een gedeputeerde in Zeeland is die op LinkedIn 'een nieuwe uitdaging' aankondigt, zegt ze dat mensen haar kunnen kennen van 'Talpa'. Terwijl, niemand kan Malou Petter kennen van Talpa, behalve de koffiejuffrouw van 'Talpa'. Malou Petter was het gezicht van Nieuws van de Dag, tot ze dat niet meer was. Zeg dat dan ook. Dat zou een journalist doen. Maar goed. Wat wil je met zo'n baas.