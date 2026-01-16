achtergrond

Nederland VERDUBBELT militaire inzet Groenland

Terug in je cuckstoel, Trump

We hebben natuurlijk maar één militair nodig om Groenland te verdedigen (Marco Kroon) maar nu gaan we pas echt all-in. Pieuw pieuw-roeper 1 krijgt ondersteuning van pieuw pieuw-roeper 2. Het doel van die teringgrote afvaardiging beukers is 'om te laten zien dat het Arctisch gebied van strategisch belang is'. Gaat natuurlijk om militaire diplomatie (hebben we hier afgekeken) maar blijft extreem lollig. Overigens scheet Donnie Trump al in z'n broek van die ene militair dus nu is het helemaal afgelopen met die Amerikaanse dadendrang. Enfin, nu onze complete krijgsmacht op weg is naar Groenland, vragen wij ons af wie de Grebbeberg bewaakt.

Tags: brekelmans, groenland, trump
@Mosterd | 16-01-26 | 15:30 | 105 reacties

Reaguursels

