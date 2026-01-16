Nederland VERDUBBELT militaire inzet Groenland
Terug in je cuckstoel, Trump
We hebben natuurlijk maar één militair nodig om Groenland te verdedigen (Marco Kroon) maar nu gaan we pas echt all-in. Pieuw pieuw-roeper 1 krijgt ondersteuning van pieuw pieuw-roeper 2. Het doel van die teringgrote afvaardiging beukers is 'om te laten zien dat het Arctisch gebied van strategisch belang is'. Gaat natuurlijk om militaire diplomatie (hebben we hier afgekeken) maar blijft extreem lollig. Overigens scheet Donnie Trump al in z'n broek van die ene militair dus nu is het helemaal afgelopen met die Amerikaanse dadendrang. Enfin, nu onze complete krijgsmacht op weg is naar Groenland, vragen wij ons af wie de Grebbeberg bewaakt.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
LOL. 'G7-top verschoven vanwege Trumps verjaardagsfeestje'
Wie wil er nou ook wereldleiders op z'n feestje?
Trump wil Groenland nog steeds hebben omdat het "wemelt" van schepen - Grok ontkent
beter een koud kudteiland dan een slechte buur
Ruil Groenland voor een Carrier Strike Group
Zomaar een IDEETJE in het StamCafé
VIDEO - Maduro naar rechtbank overgebracht
(NB: niet de internationale rechtbank)
BEELD - Venezolaanse president Maduro geland in VS
Wij onderbreken het WK Darts Stamcafé voor het wereldgebeuren
LIVE - Trump: 'VERENIGDE STATEN NEMEN VENEZUELA OVER'
He was captured like a dog