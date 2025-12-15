achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Vakjury? Nieuwe Tomb Raider en Lara is in de eerste seconden al nat

Het startschot van uw puberteit is terug

Vanaf 1996 23 spellen, drie films (waarvan twee met Angelina en een met Vikander) maar bovenal 4,2 miljard dankbare mannen en zo'n tien cosplayende vrouwen. Kort verhaal lang: er komt een nieuwe. Geen film want Vikanders vervolg op haar debut uit 2018 is geannuleerd. Maar een spel, te weten Legacy of Atlantis wat een remake is van het allereerste origineel uit 1996 toen geluk nog heel gewoon was. Vakjury? Meer ter overweging na de breek.

We moeten

terug

rvturn

Tags: Tomb Raider, Lara Croft, Atlantis
@Spartacus | 15-12-25 | 21:30 | 29 reacties

Reaguursels

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.