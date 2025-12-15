Vanaf 1996 23 spellen, drie films (waarvan twee met Angelina en een met Vikander) maar bovenal 4,2 miljard dankbare mannen en zo'n tien cosplayende vrouwen. Kort verhaal lang: er komt een nieuwe. Geen film want Vikanders vervolg op haar debut uit 2018 is geannuleerd. Maar een spel, te weten Legacy of Atlantis wat een remake is van het allereerste origineel uit 1996 toen geluk nog heel gewoon was. Vakjury? Meer ter overweging na de breek.