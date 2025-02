In nieuwe docu "Syrië na Assad" loopt Israëlische journalist met toestemming van de nieuwe overheid doodleuk door het nieuwe Damascus. Hij verbergt z'n Israëlische nationaliteit ook niet eens, hij spreekt via een vertaler zelfs Hebreeuws tegen een soennitische commandant in het een-op-een interview na de breek. Bovenstaand 'bezoekt' hij wat voorheen echt het epicentrum van Iraanse macht in de regio was, namelijk de Iraanse ambassade. Hij beweert daar o.a. documenten aan te treffen met informatie over Iraanse spionnen, en daar zijn ze hem thuis vast dankbaar voor. Onderstaand krijgt hij rondleidingen door Assads befaamde gevangenissen, de drugslabs die zijn regime financierden, en op het einde natuurlijk even een sessie met het hoofd van de joodse gemeenschap te Damascus (n=7), die heerlijke rockster en vrouwenverslinder Bakhour Chamntoub. Fascinerende tv weer.