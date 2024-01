If a women's value doesn't decline as they age, why do they lie about their age on dating apps?

Dear Richard, I am 58 years old, almost 59, and I never lie about my age. Someone used my photo on the app, it wasn't me.

Okee dit is gek. Iemand maakt een plaatje van 's lands bekendste tamponmodel Heleen van Royen die op Tinder in de buurt van San Diego zou doen alsof ze 23 is, terwijl ze 58 is. En daar heeft ene Richard Cooper (een soort Andrew Tate maar dan minder succesvol maar ook minder vervolgd voor mensenhandel) dan weer een inspirerende (nou ja, inspirerend op het niveautje Sid Lukkassen) tekst bij gezet. Nu kun je Heleen van Royen van een hoop beschuldigen, maar niet van liegen over haar leeftijd. Sterker nog, Heleen van Royen is ontzettend eerlijk over haar leeftijd, zoals Heleen van Royen ook ontzettend eerlijk is over hoe vaak ze het met haar vriend (geen 58) doet, zoals Heleen van Royen ook ontzettend eerlijk is over waar ze haar Satisfyer allemaal tegenaan duwt, en zoals Heleen van Royen ook ontzettend eerlijk was over wat Rob Oudkerk allemaal uitvrat op de Theemsweg. Je zou de carrière van Heleen van Royen kunnen zien als één groot argument tegen ontzettende eerlijkheid. Maar goed. Als we eerlijk zijn. En we moeten kiezen. Tussen Richard Cooper met zijn 'women's value decline as they age' of ONZE HELEEN. Dan weten het wel.

PS: Ava, mocht je dit lezen, bel ons, we can fix you