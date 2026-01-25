Ja ho wacht ho. Het AD schrijft een heel artikel over W, het Europese alternatief voor 'X', een social media platform speciaal voor mensen die Trump en Musk stom vinden. Nu is er al een alternatief voor 'X', speciaal voor mensen die Trump en Musk stom vinden en dat heet BlueSky en dat is ongeveer net zo informatief en interessant als de anus van Eric Corton, maar ja, BlueSky komt niet uit Europa en de anus van Eric Corton wel. Maar W komt dus ook uit Europa en daarom begint W. al voor de lancering met REGELTJES (we zijn die meme lui, we zijn die meme).

"Zeiters bedrijf maakt een speerpunt van privacy. Het platform wil voldoen aan alle EU-wetgeving voor gegevensbescherming. Gebruikersdata blijven op Europese servers van dito bedrijven staan." En: "Wie er gebruik van wil maken, moet zich eerst met zijn paspoort legitimeren. Zo hoopt Zeiter te verzekeren dat alleen echte mensen en organisaties op het platform belanden. „Bots vormen op sociale media een probleem”, verklaart Zeiter. „Je weet niet wie erachter zitten, terwijl ze de publieke opinie kunnen beïnvloeden.”"

(fun fact: Elon Musk zat, voordat hij Twitter kocht, ook de hele tijd over bots te zaniken, terwijl bots in de praktijk voornamelijk worden ingezet door van die paljassen als Jelle Postma die meer geld willen om ons bang te maken voor social media)

Maar dan komt ie hoor. "Geld voor haar nieuwe platform haalde ze op bij onder meer de Zweedse activistische klimaatpartij We Don’t Have Time. Zowel Europese (oud-)politici als mensen uit het zakenleven zitten in Zeiters adviesraad." Even de Wikipedia-pagina van 'We Don't Have Time' checken HO WACHT HO. Iets met Greta Thunberg ofzo: "de organisatie gaf in februari 2019 toe dat ze haar naam later verder gebruikten zonder medeweten van Greta Thunberg of haar familie".

Welja. De club die Onze Europese Privacy gaat waarborgen tegen die gemene Amerikanen, is groot geworden met het jatten en misbruiken van de naam van Greta Thunberg. Het probleem met 'We Don't Have Time' is niet 'woke', AD, het probleem met 'We Don't Have Time' is dat move fast and break things dus kennelijk helemaal prima is voor een social media platform dat zegt te staan voor privacy en betrouwbaarheid.

[X] for doubt dat dit een succes wordt