Slecht nieuws voor Eric Corton: het ging al een tijdje niet meer over Eric Corton. Maar gelukkig kunnen we dit weekend in de Telegraaf lezen hoe het met Eric Corton gaat (weer goed, mooi zo), en hoe het met Eric Corton ging (slecht). Eric Corton was namelijk eerst verslaafd aan drank en drugs en toen verslaafd aan wielrennen en daarna stopte hij met wielrennen en toen was hij, volgens Eric Corton in een interview dat alleen maar over Eric Corton gaat, nergens meer verslaafd aan. "Vijfentwintig jaar lang dacht ik dat drank en drugs een hele goede remedie waren. Als ik verdoofd was, hoefde ik namelijk nergens over na te denken. De laatste verslaving, namelijk fietsen, is nu genormaliseerd. Ik heb momenteel niet echt meer iets waaraan ik verslaafd ben."

Terwijl: dat is dus helemaal niet zo. Eric Corton is namelijk al 57 jaar verslaafd aan Eric Corton. Nu heb je verslaafden die geen overlast voor hun omgeving veroorzaken, maar dat is bij Eric Corton helaas niet het geval. Hier valt Eric Corton ons lastig met zijn mening dat iedereen behalve Eric Corton moet stoppen met het bedreigen van scholieren, hier valt Eric Corton ons lastig met zijn mening dat iedereen in Nederland behalve Eric Corton een racist is, hier valt Eric Corton ons lastig met zijn mening dat iedereen in Amerika behalve Eric Corton een vrouwenhater is, er is een keer een heel festival opgezet zodat Eric Corton mensen kon lastigvallen met wat Eric Corton er weer allemaal van vond maar dat festival is gelukkig na één mislukte editie afgeblazen. Laatst waren vrouwen met zijn allen de nacht aan het opeisen maar dat kun je dus ook niet meer even rustig doen zonder dat Eric Corton je komt lastig vallen. Serieus fijn dat je uit een depressie bent gekropen Eric Corton, maar zou dat misschien een keertje mogen zonder een met aanstellerige filosofenfoto's gelardeerde ankeiler voor een theatervoorstelling waar kaartjes voor verkocht moeten worden? Alvast bedankt.