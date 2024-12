Nee, niet Geert W. maar Geert D. Ook ex-vvd alsook eveneens heerlijk aanwezig op het heerlijke neutrale nieuwsplatform X. Maar daar houdt de overeenkomst tussen de Geerten ook wel op. Geert W. in een islamitische kinderboekenwinkel zullen we niet zo snel zien. Temeer daar-ie ook geen kinderen heeft. Bovendien moeten dan vijf van die DKDB-gorilla's in North Face-jassies met Geert W. mee, en daar heeft Geert D. danweer geen last van. Die Geert D. integreert er gewoon moeiteloos op los! Dat zouden meer mensen moeten doen. Enfin, de bardienst wenst eenieder veel succes met de discussie over ontlezing bij de jeugd en de BTW op boeken. Oant moarn.