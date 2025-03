Landgenoten. Uw land gaat compleet veranderen. Dag bloemen. Dag bijtjes. Dag grutto's. We gaan van een krijgsmacht van 74.000 parttime FTE-duiven, naar een GEOLIEDE MACHINE van 200.000 HAVIKEN. En iedereen is welkom. Ooit hadden we een Strenge Keuring voor Militaire Dienstplicht, maar vandaag de dag staat de kazernepoort wijd open voor iedere Jan Joker en z'n Moeder. Zo groot is de nood blijkbaar. De Verdrievoudiging van Defensie gaat verregaande gevolgen hebben voor Nederland as we know it. Groningen wordt 1 grote munitie-opslag, Drenthe onze nationale schietbaan, Overijssel wordt 1 groot oefengebied voor FPV-drones, alle AZC-kazernes worden leeggehaald en gevorderd voor onze eigen manschappen ipv men of fighting age uit shithole countries, wekelijks enorme tankslag-oefeningen op de Hoge Veluwe, 400 F35's op Leeuwarden/Volkel. Eindelijk wel mariniers naar Vlissingen. En Oostvaardersplassen wordt de nieuwe thuishaven van onze Carrier Strike Group met vliegkampschip HNLMS Dick Schoof want dat Den Helder is ook maar een sitting duck. FF nieuw doorgangetje maken in de Afsluitdijk en Den Oever/Zurich volplempen met luchtafweer & we zijn klaarrrr voor de toekomst. DO YOU WANT TO KNOW MORE?