Metzonder finish op de Champs-Élysées moet er een andere etappe worden aangewezen als officieus wereldkampioenschap sprinten en wij van GeenStijl hebben gekozen voor etappe 6: die tussen Mâcon en Dijon. Gisteren ging de zege naar de steengoeie maar bloedvervelende Mark Cavendish, vandaag schrijven we twee Nederlanders op als favoriet. Dylan Groenewegen, alias de Leeuw Neus van Amsterdam, en Fabio Jakobsen, alias de Hulk van Heukelum. Andere favorieten: Vlam van Ham Jasper Philipsen, Stier van Lescheret Arnaud De Lie en onze dark horse, de Beuker uit Bocholt, Phil Bauhaus. Een kaarsrechte, lange finishstraat. Geen gezeur over bochtjes of hobbeltjes. Gewoon, recht van de sterkste.

UPDATE - DYLAN GROENEWEGEN WINT