Nu LIVE in de Tour de France de gevreesde negende etappe: de gravelrit naar Troyes. Foto hierboven is waargebeurde foto van het parcours. Bijschrift: "Les chemins blancs dans les vignes champenoises promettent une superbe course par élimination durant la 9e étape du prochain Tour de France 2024." Hier kan de Tour niet gewonnen worden, maar wel verloren. Klassementsmannetjes allemaal balen want het is veel eerlijker de strijd te winnen als het er alleen om gaat welk lichaam het best reageert op de nieuwste evolutie van epo. Favorieten vandaag: Van der Poel, Pidcock, Vermeersch, Girmay, Pogacar. Overal LIVE, van NPO tot Belg tot Eurosport, later meer.