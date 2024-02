Onze Spartacus heeft altijd zo'n grote bek dat hij zo'n lange en dunne schil heeft. Nou think twice motherfucker, de langste schil is van Wim Bosch (88) uit Klarenbeek. Dat ligt bij Apeldoorn. Wim heeft een schil van 63 centimeter en dat maakt hem voor de tweede keer NEDERLANDS KAMPIOEN AARDAPPEL SCHILLEN. Vroeger, toen de lucht nog schoon was en de seks nog smerig, schilde de jeugd nog AARDAPPELEN. Tegenwoordig zitten ze allemaal achter de PlayStation enzo. "Het is zonde dat de jeugd steeds minder aardappelen schilt", aldus Wim. Het mooie is ook dat er bij RTL Nieuws dus een of andere stagiair zit die het bericht over het NK Aardappel Schillen mag tikken. We hebben helemaal geen andere landen nodig om terug te zijn. We're so back!