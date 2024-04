Sliep uit voor alle echte Friezen die gisteren dachten het bedrijf Talpa vóór racisme is. Dat is helemaal niet zo. Dat heeft Talpa zelf gezegd in een statement tegen Hart van Nederland van Talpa. "Het spreekt voor zich dat ook wij tegen elke vorm van racisme zijn." Logisch toch! Talpa is júíst níét racistisch! Dat het een beetje lang duurde voordat de 412 telefoontjes van NU.nl werden opgepikt was omdat ze bij Talpa eerst wilden proberen de kijkcijfers voor de aflevering van gisteren omhoog te krikken. Of, zoals Talpa dat zegt: "Het maakt dat met regelmaat uitspraken worden gedaan waarop reacties ontstaan. Deze reacties worden dan vaak de volgende uitzending(en) besproken en door de heren of hun gasten van commentaar voorzien en/of van meerdere kanten belicht. Dat is ook gisteren het geval geweest. Talpa Network heeft er om deze reden voor gekozen de uitzending van gisterenavond af te wachten en niet direct te reageren." Op naar de volgende rel. En hoe zit het eigenlijk met die onderbroek van Johan Derksen?