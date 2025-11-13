Een mevrouw met cup P (de P van Pieter)
Ze melkt haar grote borsten uit
Voor wie niet thuis is in maatvoering: bij de Hema haal je grofweg van 70A (XS) tot 90F (XXL) op de schaal van A, B, C, D, E en F (opgezocht). Nu zat de welbekende Lolo Ferrari hoog in het alfabet en op dit moment gaan de Uniladjes van deze digitale wereld aan de haal met ene Lyla King. Die ook goed in haar letters zit, namelijk bij de P van Pieter. Even tellen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Nu denkt Lyla dat ze die blikken op het schoolplein krijgt omdat ze geen bh draagt. "But on the school run I regularly get dirty looks just because I'm not wearing a bra. You'd think other mums would understand how uncomfortable bras can be." Ja Lyla, dat zal het vast zijn.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
HOERA Doutzen Kroes is TERUG
Doutzen is de engel, wij zijn haar herders
De reactie op de LINDA-tietenfoto die je wist dat zou komen is eindelijk hier
Gefeliciteerd lekker gek Nederland met je lekker gekke foto's
Ouderwets blote jetsers protest in Cannes
Onze Manier Van Protesteren
HOERA het is #NoBraDay!
Meest emotionele feestdag van het jaar
Flauw. Blote tietjes alweer van Trouw.nl gejorist
Trouw,
misschien zeker wel de GEYLSTE krant van Nederland
Joehoe dames. Waarom zont u niet meer topless?
Volkskrant weet het ook niet. U wel?
FILMPJE. Vrouw heeft spin in haar oor
Mevrouw klaagde al een tijdje over hoofdpijn