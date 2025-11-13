achtergrond

Een mevrouw met cup P (de P van Pieter)

Ze melkt haar grote borsten uit

Voor wie niet thuis is in maatvoering: bij de Hema haal je grofweg van 70A (XS) tot 90F (XXL) op de schaal van A, B, C, D, E en F (opgezocht). Nu zat de welbekende Lolo Ferrari hoog in het alfabet en op dit moment gaan de Uniladjes van deze digitale wereld aan de haal met ene Lyla King. Die ook goed in haar letters zit, namelijk bij de P van Pieter. Even tellen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Nu denkt Lyla dat ze die blikken op het schoolplein krijgt omdat ze geen bh draagt. "But on the school run I regularly get dirty looks just because I'm not wearing a bra. You'd think other mums would understand how uncomfortable bras can be." Ja Lyla, dat zal het vast zijn.

@Mosterd | 13-11-25 | 20:20 | 147 reacties

