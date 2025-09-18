Werkstraf en contactverbod voor gestoorde gek Badr Hari
Badr is a baaaad boyyyyyyyy
Personen die u niet in een donker steegje moet tegenkomen: Badr Hari. Ook niet in de Amsterdam ArenA trouwens. En ook niet in uw huisje. En ook gewoon maar niet op straat. Badr heeft nogal wat agressieproblemen en dat is prima als hij dat kan kanaliseren richting de ring, maar dat lukt 'm niet. Zakenmensen, uitsmijters, clubeigenaren, ex-vriendinnen, mensen die gewoon op de verkeerde tijd op de verkeerde plek staan (volgens Badr dan): ze krijgen allemaal beuken van deze gestoorde gek. Nu heeft-ie weer een werkstraf en een contactverbod gekregen omdat-ie maar weer eens een ex-vriendin (de moeder van VIJF van zijn kinderen) in elkaar heeft gestampt. Met de kracht die hij in z'n klauwen heeft dreigt zoiets zomaar uit te monden in FEMICIDE. Badr vindt het trouwens vooral erg zielig voor Badr zelf. Maar ja.
