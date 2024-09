Er zitten in die Tweede Kamer van ons ook een paar van die vogels die maar blijven kwetteren dat ze die hoofddoek 'uit vrije wil' dragen. Maar wie schetste onze verbazing? Kinderboekenschrijfster Naima Arramdani, met haar boekje 'Hidaya's Hijab', bedoeld om 'de kleine moslima bewust te maken van de verplichting van de hijab'. Van het woordje 'verplichting' krijgen we een vieze smaak in onze mond en aangezien dat patriarchale haatblagenboekje doodleuk te leen is in onze OPENBARE bibliotheken, ging Tom Staal (heeft ook ooit een boek gelezen, nog uitzoeken) maar eens om opheldering vragen in de Tweede Kamer. Welnu: in de kruistocht voor de vrijheid liggen onze kamerchristenen inderdaad in een loopgraaf. Maar wel in die van de islam.