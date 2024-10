Bij de Primera in Zwanenburg stapten maandag omstreeks 14:30 twee in het zwart geklede mannen binnen om de boel te overvallen. Nou is dat dit jaar al een keer eerder gebeurd en een aantal dappere omstanders hadden zoiets van JA HEE dit laten we geen tweede keer gebeuren. Het leverde bovenstaande schermutseling op, waarbij 1 van beide verdachten ter plekke kon worden aangehouden. Hulde voor het winkelpubliek van Zwanenburg. In de drukte van het moment wist de andere overvaller te ontkomen.

"Het zou gaan om een lichtgetinte man van rond de negentien jaar oud, met een lengte van 1.70 meter. Net als zijn mede-overvaller is hij in het zwart gekleed, met een eveneens zwart mondkapje op en een witte bandana om zijn voorhoofd."

De overval van maandag is bijna identiek aan de overval eerder dit jaar. "Ook toen stapten twee mannen de winkel binnen. Nadat zij een medewerker hadden bedreigd met een mes vluchtten ze met een onbekend geldbedrag weg op een scooter. Ze wisten uit handen van de politie te blijven."