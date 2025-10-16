Wierd Duk: je hebt er een mening over of je vindt er iets van. En als je je meningen-pack inkoopt bij FC Grachtengordel, dan is je mening dat Wierd Duk een fascist is, want als iets fascisme is, dan is het wel stukken schrijven in de Telegraaf die je van FC Grachtengordel niet mag schrijven. Zoals iedereen weet had de strijd tegen het fascisme gewoon gewonnen kunnen worden als de anti-fascisten maar op tijd onwelgevallige meningen waren gaan verbieden. Maar goed, het liep anders, de Telegraaf was fout in de oorlog en Wierd Duk mag tegenwoordig gewoon uitpraten bij Nieuws Van De Dag. Dat is fascisme, en tegen fascisme moet je vechten, júíst nu, dus waar blijft die sniper, nou ja, ho ho, niet letterlijk natuurlijk, het is maar een spelletje, De Slimste Mens, alleen maar nette mensen met een nette appgroep, gewoon een quizvraag joh, geintje van Blaudzun, moet kunnen, flauw om hier boos over te worden zeg, hij noemt hem toch niet echt een fascist, hij kon gewoon even niet op de naam van Fidan Ekiz komen, Rob Jetten gelukkig wel, Blaudzun ligt er ook uit nu, eind goed al goed, en aangifte doen, ja kom nou, kalm aan, wat weet u eigenlijk van Sierra Leone?