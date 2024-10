Fenomenaal interview met Blaudzun, die eigenlijk Johannes Sigmund heet, qua uiterlijk de zoon van het heerlijke homostel Martin Koolhoven & Tim Hofman, die als kleine Johannes iets te goed heeft opgelet bij gitaarles. Zo lang als Blaudzun leeft is Nederland al racistisch. NEDERLAND IS RACISTISCH. Graag dit een paar keer herhalen bij de bakker, de slager, op al die plekken waar mensen met een bepaald kleurtje minder kansen krijgen dan mensen met een ander kleurtje. NEDERLAND. IS. RACISTISCH. Wat grappig is, aangezien Nederland in die rijtjes altijd scoort als minst racistisch, maar zo lang Blaudzun leeft is Nederland wél racistisch en dús is het zo. Het probleem is namelijk: je kán aan het einde van deze tunnel helemaal niet meer roepen dat Nederland NIET racistisch is, want iemand (in casu Blaudzun) vindt Nederland racistisch en als je daar iets over zegt ben je zélf racist. De racistwin. Voorts zegt-ie: "Het zijn hopelijk ook de laatste dagen van de mannelijke en patriarchale manier waarop wij onze samenleving organiseren." Wat óók grappig is want racisme gaat heel lekker samen met wijzen naar gendertjes, wijzen naar gendertjes gaat heel lekker samen met dingen roepen over islamofobie en precies aan de andere kant van het hoefijzer zit 'de laatste dagen van de mannelijke en patriarchale manier waarop wij onze samenleving organiseren'. Welnu, roep dit soort dingen vaak genoeg in de juiste contreien en dan kom je op het punt: Ronald Giphart schrijft je biografie en je haalt je voldoening uit je bril. "Ik ben van brillen gaan houden, vandaag draag ik een Chloé en dan vind ik het heerlijk om morgen bijvoorbeeld een Gucci op te zetten." Jopie jongen, wat heb jij een heerlijk leven. Beetje benepen. Maar heerlijk.