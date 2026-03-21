Als dit monster niet voor beide zaken tegelijk vervolgd werd, dan werden deze straffen na elkaar opgelegd en hadden eerdere veroordelingen strafverzwarend gewerkt. Dan had deze man bij elkaar decennialang vastgezeten, wel zo veilig voor alle meiden en vrouwen op deze wereld. Hij kreeg vier jaar en TBS , meer dan driekwart korting.

Op verkrachting staat maximaal twaalf jaar . Deze man bleek zijn laatste ex-vrouw te slaan en met een mes in haar been te snijden, op marteling staat maximaal zestien jaar . Zijn eerdere ex-partners meldden ook mishandelingen en verkrachtingen, maar het OM durfde deze niet op basis van schakelbewijs voor te leggen aan de rechtbank.

Dankzij DNA-onderzoek werd na decennia een monster alsnog opgepakt. Hij had niet louter een negentienjarige verkracht, hij drukte ook haar keel dicht en had een mes op haar keel gedrukt. Deze dame durft nog steeds niet alleen over straat, iets om haar nek te dragen of een spijkerbroek aan te trekken, ze is voor het leven getekend.

Kempi werd vervolgd voor een doodsbedreigingen, een vuurwapen en een poging zijn vrouw te dwingen tot abortus. Er werd een getuige ingevlogen die stelde dat het wapen van hem was, hopelijk wordt hij eveneens vervolgd voor wapenbezit. De entourage van Kempi achtervolgde een vrouw binnen de rechtbank en sloeg haar in het gezicht.

Een abortus zonder de toestemming van de zwangere moeder staat twaalf jaar celstraf op. Elke mondelinge doodsbedreiging is maximaal twee jaar en er zijn er meerdere besproken. Op wapenbezit maximaal acht jaar, de eis was zeven maanden, niet jaren, ook meer dan 95% korting. Ouderwetse doldwaze dagen in het Paleis van Justitie!

De documentaire Blauwe Ballen van Sunny Bergman liet zien dat minder dan een half procent van de penis-vaginaverkrachtingen tot een veroordeling leidt. Zelfs als er gevochten is en het DNA onder de nagels van het slachtoffer zit, wordt de dader vrijgesproken, de rechtbank eiste videobeelden van het delict. Een bijzondere fetisj.

De documentaire De Sekspolitie van Roy Dames volgde anderhalf jaar de Haagse zedenpolitie. Geen verhoor, vervolging of veroordeling. De pakkans voor pooiers die op industriële schaal verkrachtingen organiseren voor commercieel gewin, bestaat bijna niet. We heffen de Wallen op en maken het deze monsters alleen maar makkelijker.

Jan Bouwma werkt op de kinderopvang betrapt en ontslagen, zijn werkgever deed aangifte maar de politie zag onvoldoende basis voor een strafrechtelijk onderzoek. Hij behield zijn schone strafblad en VOG, ging elders aan de slag en ging daar weer in de fout. De privacy van monsters is belangrijker dan de veiligheid van kleine kinderen.

We hebben nog niets geleerd van de vier grote fouten in het Roberts Mikelsons dossier. De Gemeente Amsterdam hield onvoldoende toezicht op het vier-ogen beleid en de personeel-kind-ratio, hierdoor was Roberts M illegaal alleen met zijn slachtoffertjes en spaarde zijn werkgever forse personeelskosten uit. De directeur had een mooie villa.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken gaf Robert M een Nederlands paspoort ondanks gevangenschap in Letland en Duitsland. Het internet is uitgevonden in 1969. Het ministerie van Justitie gaf hem een VOG. De Politie Amsterdam-Amstelland pakte vanwege capaciteitsproblemen de eerste meldingen en aangiften niet op.

Helaas kijken we nog steeds weg. Via de #metoo-beweging en wijeisendenacht op gaan we steeds verder met het demoniseren van mensen met een piemel. Alsof ze allemaal dit soort delicten plegen of daartoe in staat zijn. We vervangen victim blaming door discriminatie van biologische mannen. Ze moeten maar een cultuurverandering leveren.

Ondertussen hebben we nieuwkomers die vrouwen verkrachten in de hoop een huwelijk af te dwingen. Monsters worden onterecht weggezet als herkenbare en voor rede vatbare mensen die je met een kort gesprekje kunt bijsturen, in plaats van gevaarlijke psychopaten die zichzelf gijzelen met hun primaire seksuele behoeften en drugs.

Dit zijn mensen die beperkt vatbaar zijn voor een langdurige professionele behandeling, laat staan incidentele amateuristische mantelzorg vanuit een bezorgde belastingbetaler. We hebben het belangrijkste stukje strafrecht vervangen door boterzacht beleid en kwakzalverij. Dat bespaart peperdure recherche, rechters en reclassering.

Dan verklaar je vrouwen vogelvrij.