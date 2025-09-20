De kalief van de extreemrechtse tokkiepartij Denk blaast hoog van de toren over vrouwen- en homohaat op rechts, maar hoe progressief is hij zelf nou eigenlijk? Nou, niet zo natuurlijk: vanuit de aartsconservatieve ideologie van zijn partij (de islam) zijn vrouwen slechts het B-product (kledingvoorschriften, huwelijk, seksuele autonomie, bewegingsvrijheid, enz.) en mogen die arme homo's al helemaal van het dak. Het is een paradox waar ze bij D66 of GroenLinks ook op vastlopen als ze weer eens dwepen met een streng-islamitisch figuur en tegelijkertijd het hoogste woord hebben over homorechten. Bij Denk is het natuurlijk geen domheid, maar regelrechte huichelarij: die vinden homo's gewoon stom, simpelweg omdat Allah ze ook stom vindt. Enfin, NRC drukt met acht vragen maar eens wat door . De antwoorden van Van Baarle: we zijn het niet met alle maatregelen inhoudelijk eens, te onduidelijk, geen taak van de Nederlandse overheid, we zijn tegen álle discriminatie, huuu jamaar rechts, huuuuuu jamaar extreemrechts, blabla symboolpolitiek, geen zin. Is goed hoor Stephan!

Kunt u een voorbeeld noemen van een binnenlandse maatregel voor de lhbti-gemeenschap die Denk wel heeft gesteund?

„Nou, niet uit de afgelopen periode. Maar het emancipatiebeleid van OCW, dat ook gaat over discriminatie van vrouwen en de lhbti-gemeenschap, hebben we altijd gesteund. Wij hebben ons altijd uitgesproken voor bestrijding van discriminatie. In alle vormen.”

U strijdt tegen uiterst rechtse partijen, maar staat als het gaat om queerrechten wel in hetzelfde rijtje qua stemgedrag. Is dat niet ongemakkelijk?

„Ik vind het verschrikkelijk hoe er vanuit de extreemrechtse beweging op een hele nare, denigrerende, oubollige en discriminerende manier wordt gesproken over vrouwen en minderheden. Ik neem daar afstand van.”

En ook over trans personen?

„Alle groepen waarbij je ziet dat er vanuit extreemrechts stigma’s worden opgeworpen.”

Misschien kunt u een keer meelopen met een Pride, om deze woorden kracht bij te zetten?

Van Baarle leunt achterover, kijkt moeilijk. „Ik sluit het niet uit, maar ik heb de afgelopen tijd geen behoefte gevoeld om dat te doen. Ik denk dat dat symboolpolitiek is.”

Het kan een signaal zijn.

„Ik denk dat we de bestrijding van discriminatie niet plat kunnen slaan tot het vraagstuk of we ergens wel of niet aan meedoen.”