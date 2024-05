Hier volgt een officiële waarschuwing van het Staats Weder Instituut: vanaf 14:00 uur is het Code Geel in het noorden/westen des lands, hetwelk betekent dat u nu al een half uur in levensgevaar bent. Code Geel is codetaal voor: het gaat regenen. Vroeger boeide dat niemand een biet, maar nu alles klimaat en politiek is, is een regenbui dat ook. Buienzone is net zo traag als de formatie, dus hou rekening met sterke plassen en overige Caroline van der Plasvorming, die weer desastreus zijn voor de droogtecijfers en laaggelegen campings met shiny happy opwekkingsgristenen. Tevens is er kans op hagel frens frens frens en windstoten tot 70 km/h. Hou je veilig, Nederland! Later meer...

Update: Situatie nog steeds ERNSTIG ⬇