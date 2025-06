Gefeliciteerd Nederland. U mag woensdag 29 oktober in polonaise naar het feest der democratie. De Kiesraad heeft woensdag 29 oktober aangewezen als De Mooiste Dag, en verantwoordelijk minister Judith Uitermark van NSC (Nederland Saboteren Comité) neemt dat advies welzeker over en zulks wordt dan vrijdag aanstaande in de ministerraad besproken en besloten. IEDEREEN BLIJ! En dan vooral de ambtenaren van de Vierde Macht die Schoof I om zeep hebben geholpen wegens pleurishekel aan Geert en Marjolein [hier dat filmpje van een gnuivende Arnon Grunberg die uit de school klapt over labbekak ambtenaren op het ministerie van Asiel en Migratie - ff zoeke]. 29 oktober 2025 is overigens een paar weken na de verschrikkelijke 7 oktober-rellen in Nederland & tevens de verjaardag van Roderick Veelo, Anita Meyer en YVES BERENDSE. Hoera.