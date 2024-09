Oh jee. Een column vol waarheden als een koosjere koe in de courant vandaag. Van Arnout Brouwers, tegenwoordig correspondent diplomatiek bij de Volkskrant, alwaar hij zich vaker durfde uit te spreken tegen knuffelaars van zekere regimes die een zekere religie aanhangen. En nu dus dit. "Waarom is het zo moeilijk de oorlog te beëindigen? Het korte antwoord: 7 oktober, het moedwillige, perverse, massale Hamas- geweld tegen Israëlische burgers". En dit: "Goed dat de oogkleppen af zijn inzake burgerslachtoffers, jammer dat ze vervangen zijn door nog grotere oogkleppen inzake de politiek-militaire aspecten van de oorlog. Wie eenzijdig aandacht schenkt aan de burgerslachtoffers en niet aan de militaire noodzaak voor Israël om te reageren, creëert een scheef beeld van de oorlog en miskent de wrede veiligheidsdilemma's en de nefaste rol van Iran." En dit: "De protesten zijn voor Hamas en Iran, dat ze probeert op te poken, een cruciaal wapen om de westerse steun voor Israël te ondermijnen - en de boodschap van die protesten wordt nauwlettend in de gaten gehouden." En dit: "Hamas is uit op rivieren van bloed. De Palestijnen verdienen beter. Dus voor de lieve vrede en conform een oude Gazaanse noodkreet: meer Fuck Hamas!-spandoeken, graag." En nu maar hopen dat de nieuwe redactieraad deze column niet leest.