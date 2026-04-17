U kent 'm wel, de Aziatische hoornaar. Klein beest, grote vriend, mooie oogjes. Komt uit Azië, derhalve: Aziatische hoornaar - niet omdat-ie geel is. Maar nu krijgt deze invasieve exoot een nieuw naampje. In het vervolg moeten we hem geelpoothoornaar noemen. Niet vanwege zijn afkomst of seksuele voorkeur, maar vanwege zijn huidskleur, die geel is. Voor wie totaal verward is door deze gang van zaken, het Naturalis Biodiversity Center legt glashelder uit wat er nou helegaar aan de handa is: "Ten eerste komt in dat werelddeel een veelheid aan hoornaarsoorten voor. Welke is dan 'de' Aziatische? Een veelgemaakte fout is verwisseling met de Aziatische reuzenhoornaar - Vespa mandarinia. Dit is een heel andere soort, die veel groter is dan de geelpoothoornaar en niet in Europa voorkomt. Sommige andere uit Azië afkomstige soorten inmiddels wel. Als deze Nederland bereiken, wordt onduidelijk welke soort we bedoelen als we het over dé Aziatische hoornaar hebben." Aha, nu snappen we het! Maar had die kleine gele gabber dan gewoon Cheng, Ping of Karl genoemd joh.