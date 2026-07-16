Schiphol is een stukje Nee-DDR-land waar nog minder mag dan in, we noemen maar wat, een commissievergadering vol VVD'ers. Op Schiphol reageert men als door een adder gebeten wanneer iemand een eerlijk in Amsterdam gevonden huisdier wil meenemen op reis. Een Canadese vrouw probeerde het helemaal niet ingewikkeld te maken en zoveel mogelijk grip op de zaak te houden door haar crush, een koningspython (kunnen 2 meter lang worden), in haar bh te draperen, maar de autoritaire boa's (BOA'S) van de Voedsel- en Warenautoriteit bleken giftig: "Je mag niet zomaar beschermde dieren meenemen op reis, ook niet als je ze op straat hebt gevonden." Het 'dierenwelzijn' is volgens de NVWA nu het belangrijkst, terwijl de slang misschien juist graag 13 uur tegen de warme boezem van madame aan had gelegen om Wereld Slangendag (TOEVAL?) in het veel slangvriendelijkere Canada te vieren.