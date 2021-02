Allemaal een half-gratis bak bier gehaald bij Van Dorst? Worstebrooike d'rbai? Mooi. Kijkwaarschuwing: bovenstaande anderhalf uur Brabantse dertigers met een politiek defect (de één doet het te veel, de ander volgt het te vaak) is GEEN hardroze hak- en breekpartij maar een poging tot een enigszins volwassen gesprek met een scheidend fractievoorzitter van een partij die we allemaal een beetje haten vanwege hun spinzieke permacampagne rond een Rutte Doctrine die het best gedijt in onderste laatjes van donkere achterkamertjes, MAAR die ook gewoon de volgende premier (dezelfde als de vorige drie) weer gaan leveren en waarover je dan wil kunnen praten zonder dat de fractievoorzitter anderhalf uur met de hakken in het zand z'n eigen aanwezigheid zit te ontkennen tot ie weer weg mag. Wie zich liever volkomen terecht en functioneel kwaad op wil afreageren, verwijzen we naar het topic over een oud lesbisch schaap. Maar je kan ook denken 'ach het is vrijdag, wat zou ik me druk maken'. Omhetevenwelkeshetwordt: Prettig weekend. En stem geen vvd.

Okee bij Code Oranje hebben ze wel echt het vrijdaggevoel

hier nog een stom spelletje