Drankenhandel Van Dorst, niet alleen een uitstekende naam voor een druivensap- en gerstenatdealer maar ook al ruim 100 jaar en vier generaties lang een begrip in Roosendaal. En ver daarbuiten want ze zijn nog hofleverancier ook. Maar omdat er geen horeca meer mag bestaan in het Nieuwe Normaal van Mark en zijn Modellen, dreigt de voorraad zichzelf uit de tijd te prijzen. Daarom kun je dit weekend voor VIJF EURO per krat een kist fris pils op de kop tikken bij Van Dorst in Roosendaal. Dan kun je denken ‘Da’s goddomme goeiekope pils, jonguh!’ en je Opel Vectra wagon vol douwen voor weinig. Maar ons stijlloze bieradvies is deze: Ga vandaag of morgen naar Van Dorst, vraag wat zo’n krat normaal kost. En betaal gewoon díe prijs voor je pils. Want in de kroeg kun je ‘t toch niet uitgeven en onder die stuntprijzen sluimert een horeca-kater die z’n weerga niet kent. Proost, Roosendaal e.o.!