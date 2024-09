Het gaat juist góéd met de coalitie en het extraparlementaire kabinet. En juist daarom gaan Caroline van der Plas, Geert Wilders, Pieter Omtzigt en Dilan Yesilgöz vanaf volgende week iedere dinsdag bij elkaar komen. Dat is juist passend bij een nieuwe bestuurscultuur. Dat is juist logisch als je een extraparlementair kabinet hebt. En het is juist de bedoeling dat Pieter Omtzigt snel wegloopt als hij vragen krijgt over de samenwerking met zijn coalitiepartners. Het gaat gewoon fantastisch!