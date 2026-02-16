Het wordt er niet gezelliger op in Oekraïne: na weer een week van Russische aanvallen staat hoofdstad Kiev aan de rand van 'een catastrofe', aldus burgemeester Vitali Klitschko. Het is al tijdenlang extreem koud (-10 tot zelfs -20) en door Russische aanvallen zijn er al tijden problemen met stroom, verwarming, water. "Right now, the question of the future of our country – whether we will survive as an independent country or not – is still open", zegt de oud-bokser ook. Andersom deelt Oekraïne speldenprikken uit: bij een grote droneaanval op de Russische haven van Taman (olie, graan, kolen en meer) zijn olie-installaties en opslagtanks getroffen, waarbij branden zijn uitgebroken.

Nog meer nieuws van de FT (achter de muur): leden van de voormalige Wagner Groep houden zich nu bezig met sabotage in Europese landen, aldus 'inlichtingenfunctionarissen'. De Wagnerknakkers speelden aanvankelijk een rol in de frontlinie van de oorlog, maar dat veranderde na de rebellie van gestoorde superlul Yevgeny Prigozhin. Prigo zou later een onnatuurlijke dood sterven bij een vliegtuigcrash.

Aan het front kraaien de Russen victorie over het veroveren van een aantal dorpjes, bij monde van de 'mythische' generaal Gerasimov (bekend van z'n eigen doctrine), maar dat is volgens de ISW-onderzoekers veel te dik aangezet. De Russische opmars verloopt hoogstens 'at a footpace' en het betekent dus niet dat de Oekraïense linie bezwijkt. Sterker nog: op sommige plekken worden de Russen weer wat teruggedrongen. Vertalen mag u zelf doen: "Recent Ukrainian tactical counterattacks have reportedly liberated multiple small settlements along the Yanchur and Haichur rivers in the Oleksandrivka and Hulyaipole directions. Ukrainian military observer Kostyantyn Mashovets stated on February 15 that the tempo of Russian advances in the Oleksandrivka and Hulyaipole directions began to slow about one week ago (starting roughly February 8) and has since largely stopped."

Op diplomatiek niveau worden dinsdag en woensdag belangrijke dagen. De Verenigde Staten nemen het voortouw voor onderhandelingen in Genève - niet alleen over Iran, ook over de situatie in Oekraïne. Namens Rusland schuift weer eens aan Vladimir Medinsky, ex-cultuurminister en Kremlin-propagandaman. De terugkeer van Medinsky, een belangrijk balletje in Poetins kerstboom, geeft mogelijk aan dat de Russen klaar zijn om een volgende stap in de onderhandelingen te zetten. Later weten we meer.