Prachtig plattelandsfenomeen in Nederland: boeren die hun spulletjes (piepers, eieren, pompoenen, honing, jam, streekproducten, enz.) in zelfbedieningskraampjes aan de weg zetten, en waar klanten op basis van goed vertrouwen geld in het centenkistje stoppen. Zo ook in Hunsel. Alleen niet zo handig dat de prijzen niet in het Roemeens stonden aangegeven, want dit tuig dacht per abuis dat alles gratis was. Over eigenaresse Ellis: "Toen ze besefte wat er was gebeurd, voelde ze zich verslagen; tranen liepen over haar wangen." We hebben onze spraakassistent er nog even op losgelaten en zo te horen praten de twee dieven in het gallema gallema. Ze komen dus van de Gallemiezen! En dat is, grappig genoeg, precies waar ons land heen gaat.