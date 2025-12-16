Proficiat Nederland. We hebben er weer een woord van het jaar bij. U weet zelf: GeenStijl bemoeit zich al jaren tegen deze jaarlijkse woordverkiezing aan, kijk maar 2004 en 2008. Dit jaar is het Woord van het Jaar geworden: hallucineren, maar dan niet hallucineren in de betekenis van hallucineren, maar van hallucineren als in VOLSTREKT ONBERIJPELIJKE UITLEG. Onze hartelijke felicitaties gaan tevens uit naar de wakkere beeldmensen van ANP, die al om 07:00 uur hedenochtend met een kopje magische thee aan het scrabblen waren.