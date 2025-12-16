achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Hoera! Hallucineren is Woord van Het Jaar

Hallucinant: ANP Photo al om 07:05 uur aan het scrabblen

Proficiat Nederland. We hebben er weer een woord van het jaar bij. U weet zelf: GeenStijl bemoeit zich al jaren tegen deze jaarlijkse woordverkiezing aan, kijk maar 2004 en 2008. Dit jaar is het Woord van het Jaar geworden: hallucineren, maar dan niet hallucineren in de betekenis van hallucineren, maar van hallucineren als in VOLSTREKT ONBERIJPELIJKE UITLEG. Onze hartelijke felicitaties gaan tevens uit naar de wakkere beeldmensen van ANP, die al om 07:00 uur hedenochtend met een kopje magische thee aan het scrabblen waren.

Tags: woord, van het jaar, hallucineren
@Pritt Stift | 16-12-25 | 09:30 | 106 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.