Niks graaiflatie. Dit is het woord van het jaar

Capuchonverwarring. Kent u die uitdrukking? Wij ook niet. Maar het bestaat echt. Dan is er "verwarring" ontstaan door mensen met "capuchons". Dan rukken opeens allerlei pliesies, boa's en hulpdiensten uit voor een mogelijke kritieke situatie, die dus helemaal niet kritiek is. Maar gewoon een paar mensen en wat winterse weersomstandigheden bij een... nagelstudio!

NB: Foto van mevrouw met PFAS-jas is ter illustratie. 112 bellen niet nodig.