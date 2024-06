Believe women, maar nu even niet

Als je als tramconducteur een passagier in het gezicht tuft omdat haar bek je niet aan staat, moet je niet gek opkijken als je de laan uit wordt gestuurd. Dan ben je geen slachtoffer van cancel culture, maar een extreem onprofessionele hork.

Als je als presentatrice van een journalistiek programma een gast schoffeert omdat ze feiten benoemt die niet stroken met jouw helder afgekaderde wereldbeeld, geldt min of meer hetzelfde. Je mag natuurlijk met je ogen gaan zitten rollen als de zus van een op 7 oktober ontvoerde Israëli aandacht vraagt voor wat Hamas achter de schermen zoal uitspookte met de vrouwtjes, maar ja, dat heeft dan misschien gevolgen. Het staat iedereen vrij zich als een kutwijf te gedragen, maar als je het tijdens werktijd doet kan het je inderdaad je baan kosten. Het kutwijfschap is immers niet vastgelegd in de grondwet, zelfs niet in de Amerikaanse.