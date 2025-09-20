Nu even niet meer Elsfest, we gaan het hebben over Tanja Jess. U kent Tanja Jess van duizend dingen. Haar mond lijkt op een anus, haar man is een notoire vreemdganger met een bokkig piemeltje, gaskamers, Pleeboy, vlogs, allemaal dingen met Gaza en het lolligste was dat ze haar familie wegverhuisde uit rijkeluisreservaat Nederhorst den Berg omdat het er veel te wit is - en toen ging ze maar naar de 'stad', naar Almere. Dat was nogal een overgang en daar kent u Tanja Jess nu ook van. Nu valt daar weinig aan te mansplainen omdat wij helemaal NIKS weten van de hormonale orkaan die de overgang is, maar gelukkig worden we onderwezen. Gedoceerd. Door Tanja Jess. Het stond niet in het boek van Caroline Tensen. En niet in het boek van Isa Hoes. En niet in het boek van Susan Smit. Het gebeurde niet in de podcast van Evi Hanssen. Niet in die podcast van Elles de Bruin. Niet in alle stukken van Linda de Mol en Anita Witzier en Leonie ter Braak en al die andere vrouwen en in alle televisieseries en openbaringen. We zagen het niet bij Casa di Beau, we lazen het niet in het AD. We lezen en leren het in het boek van Tanja Jess. Tanja Jess. Tanja Jess. Het boek: Kaarten op tafel.