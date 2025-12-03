achtergrond

FOTOQUIZ! Bedenk een strijdlied voor de stakende barista's

Gratis gratis oploskoffie gratis gratis oploskoffie

A) Oink oink piggy piggy we will make your flat white met havermelk extra shitty
B) Toen niet! Nu niet! Nooit meer een latte!
C) What do we want? Glutenarm bananenbrood! When do we want it? Now! What do we want? Glutenarm bananenbrood! When do we want it? Now!
D) From ristretto to the tea, verse muntthee will be free! (2x)
E) Rooibos thee when will you rise, dirty chai latte never dies! 
F) ONE TWO THREE FOUR Blue Butterfly Pea Latte van blauwe vlindererwtbloemen tot in m'n core, FIVE SIX SEVEN EIGHT een Skinny Oat Vanilla makes the picture compleet, ONE TWO THREE FOUR Blue Butterfly Pea Latte van blauwe vlindererwtbloemen tot in m'n core, FIVE SIX SEVEN EIGHT een Skinny Oat Vanilla makes the picture compleet
G) Free Free Smashed Avocado Sandwich! Free Free Smashed Avocado Sandwich!
H) Gewone filterkoffie is een crime, van Amsterdam-Noord tot Palestijn
I) ONE, we are baristas, TWO we won't be silent, THREE stop Douwe Egberts aroma rood NOW! NOW! NOW! NOW!
J) Ik heb een leuker strijdlied, namelijk:

Tags: barista, staken, foto
@Mosterd | 02-12-25 | 20:45 | 154 reacties

