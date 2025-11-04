achtergrond

Wij zijn het nieuwe Engeland: overal steekpartijen

thumb

Hausse aan steekpartijen in Nederland

Sinds de verkiezingen:

Man gewond door steekpartij IJburg

Jongen (15) gewond bij steekpartij op Bos en Lommerweg, groot mes gevonden

Gewonde bij mogelijke steekpartij station Lelystad, verdachte aangehouden

Jongen gewond bij steekpartij in buurt van school, twee leerlingen opgepakt

Man (40) uit Beek en Donk gewond bij steekpartij: dader slaat op de vlucht, vrouw van slachtoffer ziet het gebeuren

Slachtoffer naar ziekenhuis na steekpartij Zaandam

Eindhovenaar (33) gestoken om geld in auto, verdachte te voet gevlucht

Man gestoken na vechtpartij op Coolsingel

Gewonde bij vechtpartij bij uitgiftepunt voor daklozen: mogelijk gestoken in been

Man (18) zwaargewond na steekpartij in Hoogvliet, uitgebreid politieonderzoek

Het Rob Jetten-effect?

@Mosterd | 04-11-25 | 09:25 | 76 reacties

