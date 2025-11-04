Wij zijn het nieuwe Engeland: overal steekpartijen
Hausse aan steekpartijen in Nederland
Sinds de verkiezingen:
Man gewond door steekpartij IJburg
Jongen (15) gewond bij steekpartij op Bos en Lommerweg, groot mes gevonden
Gewonde bij mogelijke steekpartij station Lelystad, verdachte aangehouden
Jongen gewond bij steekpartij in buurt van school, twee leerlingen opgepakt
Man (40) uit Beek en Donk gewond bij steekpartij: dader slaat op de vlucht, vrouw van slachtoffer ziet het gebeuren
Slachtoffer naar ziekenhuis na steekpartij Zaandam
Eindhovenaar (33) gestoken om geld in auto, verdachte te voet gevlucht
Man gestoken na vechtpartij op Coolsingel
Gewonde bij vechtpartij bij uitgiftepunt voor daklozen: mogelijk gestoken in been
Man (18) zwaargewond na steekpartij in Hoogvliet, uitgebreid politieonderzoek
Het Rob Jetten-effect?
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Het is ons het weekendje weer wel
Toet toet boing boing schieten en steken, steken en schieten, hoor je die knal
RÉVOLUTION! Autobranden en schoten bij meerdere Franse gevangenissen
Allons enfants de la Patriiiiiie
Hoera! Minder misdaad geregistreerd in 2024, wel meer pief paf poef
Expected Dooien (xD) nog niet omlaag