Moeders houd uw dochters binnen! Hoofdverdachte Maddie McCann vrijgelaten

Geen knappe jongen

Nou als ze dan IEMAND met een .30-06 Mauser M 98 bolt action rifle door z'n snuit zouden moeten joekelen! ENFIN, Christian Brückner, de hoofdverdachte rond de verdwijning van Maddie McCann, is vrijgelaten uit de gevangenis bij Hannover. Hij zat vast voor de verkrachting van een 72-jarige vrouw in Portugal. Hij wordt ook verdacht van het seksueel misbruik van meerdere kinderen tussen 2000 en 2017 - meer over hem las u al bij Arthur van Amerongen. Justitie in Duitsland denkt tevens dat Brückner (48) verantwoordelijk is voor de ontvoering van en moord op Maddie, al is hij daar nooit voor aangeklaagd. Voor de zekerheid er toch maar met een boog omheen, als u een driejarig meisje bent.

Tags: bruckner, maddie mccann, portugal, misdaad
@Mosterd | 17-09-25 | 11:15 | 61 reacties

