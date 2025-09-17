Moeders houd uw dochters binnen! Hoofdverdachte Maddie McCann vrijgelaten
Geen knappe jongen
Nou als ze dan IEMAND met een .30-06 Mauser M 98 bolt action rifle door z'n snuit zouden moeten joekelen! ENFIN, Christian Brückner, de hoofdverdachte rond de verdwijning van Maddie McCann, is vrijgelaten uit de gevangenis bij Hannover. Hij zat vast voor de verkrachting van een 72-jarige vrouw in Portugal. Hij wordt ook verdacht van het seksueel misbruik van meerdere kinderen tussen 2000 en 2017 - meer over hem las u al bij Arthur van Amerongen. Justitie in Duitsland denkt tevens dat Brückner (48) verantwoordelijk is voor de ontvoering van en moord op Maddie, al is hij daar nooit voor aangeklaagd. Voor de zekerheid er toch maar met een boog omheen, als u een driejarig meisje bent.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
De genocide op Nederlandse expats in Portugal en Spanje is begonnen
Bautenlanders RAUS - Sunbed WARS in het StamCafé
Live Finale Nations League: Portugal - Spanje
Meemaken: de Uitstorting van Cristiano
Mijn Paaswens: Kabinet Frenske Timmermans den Erste.
PaasPreek in Het StamCafé
RÉVOLUTION! Autobranden en schoten bij meerdere Franse gevangenissen
Allons enfants de la Patriiiiiie
Hoera! Minder misdaad geregistreerd in 2024, wel meer pief paf poef
Expected Dooien (xD) nog niet omlaag